Queen Charlotte, licenziato lo scenografo dello spinoff di Bridgerton accusato di bullismo

Il production designer (vale a dire il direttore della scenografia) della serie prequel di Bridgerton sulla vita della regina Carlotta è stato allontanato dal set dello show Netflix prodotto da Shondaland, in seguito alle accuse di comportamenti prepotenti e di bullismo sul set.

La notizia è stata rivelata da Deadline, autorevole testata che è riuscita a ottenere la conferma da parte di Netflix in merito all'accaduto: Dave Arrowsmith non lavora più alla serie prequel di Bridgerton Queen Charlotte.

Il colosso dello streaming non ha aggiunto commenti rispetto alle motivazioni dell'allontanamento dal set, sebbene il tabloid britannico The Sun avesse già rivelato nelle scorse ore le accuse nei confronti del comportamento di Arrowsmith sul set di Queen Charlotte, che avrebbe "superato il limite" con colleghi e sottoposti.

Arrowsmith ha alle spalle una lunga carriera nel settore del production design e della scenografia, con esperienze su set americani ed europei come quelli delle serie Whiskey Cavalier, Deadwater Fell e la sitcom Cold Feet.

Dopo il clamoroso successo di Bridgerton 2, c'è molta attesa nell'aria sia per le nuove stagioni della serie sugli 8 fratelli e sorelle, sia per il nuovissimo prequel sulla giovane regina Carlotta, annunciato circa un anno fa.

Nel cast del prequel di Bridgerton che racconterà la storia d'amore tra re Giorgio e la regina vedremo la giovane Carlotta interpretata da India Amarteifio, mentre Corey Mylchrees sarà re Giorgio, Arsema Thomas sarà una giovane Lady Danbury e il giovane Brimsley sarà interpretato da Sam Clemmett.

In Queen Charlotte rivedremo anche alcuni degli attori del cast della serie principale come Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell e Hugh Sachs, che in Bridgerton interpretano rispettivamente la regina Carlotta, Lady Danbury, Lady Bridgerton e il braccio destro della regina, Brimsley.

Insieme a loro, entreranno nel romantico mondo di Bridgerton anche Richard Cunningham (Lord Bute), Rob Maloney (dottore di corte), Tunji Kasim (Adolphus) e Cyril Nri (Lord Danbury), oltre all'attrice di Game of Thrones Michelle Fairley, che sarà la principessa Augusta, madre di re Giorgio.