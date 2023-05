Queen Charlotte, parla l'interprete della giovane Lady Danbury: 'E' stato liberatorio'

Proprio come la sua serie titolare, Queen Charlotte sta acquistando sempre più consensi. La possibilità di vedere alcuni lead di Bridgerton formarsi ha sicuramente dato una aggiunta a livelli di importanza al prodotto. Pare, inoltre, che alcuni personaggi abbiano aiutato i loro interpreti a crescere.

L'attrice Arséma Thomas, che nella serie interpreta una versione giovane di Lady Danbury, ha ammesso quanto vestire i panni del personaggio le abbia dato incredibile potere. Sembra che l'attrice abbia preso con responsabilità il compito di ridare vita ad uno dei ruoli più iconici di Bridgerton interpretato da Adjoa Andoh. In Queen Charlotte ha modo di formarsi e di diventare la donna forte che tutti hanno imparato ad amare nella serie principale.

Mentre Queen Charlotte ha fatto tornare Bridgerton in top 10 su Netflix, la Thomas ha parlato di quanto sia raro un ruolo di questo tipo nel panorama seriale e di come riesca a "conquistare l'attenzione di tutti quelli che sono nella stanza". "Essere in grado di interpretare questo personaggio, che essenzialmente vuole volontariamente stare da solo, rifiuta gli uomini, rifiuta la 'stabilità e la sicurezza' che una relazione darebbe in quel periodo e dice: 'Preferirei essere solo e correre quel rischio', è qualcosa di così liberatorio e, si spera, incoraggiante per le persone" ha raccontato la Thomas.

Nel frattempo Queen Charlotte guida la classifica settimanale di Netflix dopo il suo esordio confermando quanto il mondo di Bridgerton creato da Shonda Rhimes attiri costantemente pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!