Queen Charlotte, sesso e intrighi di corte nel trailer dello spin-off di Bridgerton!

Orfani di Bridgerton e dei suoi giochi di potere e intrighi sentimentali? Niente paura! Tutto ciò che avete amato dello show Netflix sta per tornare nello spin-off Queen Charlotte, che proprio in queste ore si è finalmente mostrato a noi in un primo trailer dopo esser stato annunciato ufficialmente ben due anni fa!

Già durante TUDUM, in verità, Netflix ci aveva mostrato una clip di Queen Charlotte: il trailer rilasciato in queste ore ci permette però di farci un'idea più approfondita di ciò che vedremo nella serie in uscita il prossimo 4 maggio e che vedrà Shonda Rhimes figurare non più soltanto come produttrice esecutiva, ma anche come showrunner.

Il trailer ci regala dunque tutto ciò che ci saremmo aspettati: c'è una giovane regina Charlotte alle prese con i primi incontri con il suo futuro marito e con un Paese da convincere e governare, cercando anche di passar sopra agli inevitabili problemi coniugali al grido di "il tuo matrimonio è affare di Stato, non può andare storto".

Non mancano, ovviamente, accenni ad intrighi di ogni tipo e alle immancabili scene di sesso che, se ben ricordiamo la serie madre, difficilmente latiteranno in questo spin-off. E voi, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la prima foto di Lady Danbury pubblicata nelle scorse settimane.