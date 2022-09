Queen Charlotte: primo sguardo al prequel di Bridgerton con una clip dal TUDUM!

Dopo il clamoroso successo di Bridgerton, era naturale che Netflix avesse intenzione di ampliare questo universo narrativo con futuro spinoff. Il primo sarà il prequel su Queen Charlotte, con una giovanissima interprete nuova di zecca e un primo filmato che la vede protagonista dal TUDUM di Netflix.

Solo un paio di settimane fa era arrivata notizia del fine riprese per Queen Charlotte, il prequel di Bridgerton che si è mostrato subito dopo con una prima foto ufficiale della protagonista India Amarteifio. Ecco la giovane versione di Queen Charlotte nell'immagine pubblicata giusto ieri. C’era da aspettarsi, a questo punto, che la serie di aggiornamenti preludesse a una ciliegina sulla torta in fatto di materiali promozionali.

Quella ciliegina non poteva che arrivare direttamente dal TUDUM di Netflix, che più di un trailer ci mostra direttamente una clip del prequel in arrivo. In questo nuovo filmato facciamo subito la conoscenza della futura regina che abbiamo imparato a conoscere: ancora ribelle, persa nei suoi giardini mentre l’amore, come sempre in questo universo, potrebbe presentarsi alle sue spalle, quando meno se l’aspetta.

Quella dell'ascesa di Queen Charlotte è una storia del tutto inedita che i libri di Julia Quinn hanno fin qui trattato solo marginalmente. Scopriremo dunque le origini di questo personaggio che ha segnato ben tre stagioni della serie di successo prodotta da Shonda Rhimes. Al fianco della giovane protagonista avremo Corey Mylchrees nei panni di Re George, assieme a tante altre aggiunte.