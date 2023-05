Queen Charlotte, Shonda Rimes apre a nuovi spin-off di Bridgerton

Queen Charlotte ha debuttato al primo posto nella classifica USA di Netflix e ha riportato in auge le vicende raccontate nell’amatissima Bridgerton raccontando le vicende della giovane Charlotte e della sua ascesa. Oggi ci giunge conferma che altri spin-off della serie madre verranno prodotti per Netflix nei prossimi tempi.

Il successo di Bridgerton e la struttura della serie ha fatto presagire da sempre la possibilità di vedere diverse storie parallele dello stesso universo sulla piattaforma di streaming californiana.

L’executive producer Shonda Rhimes ha confermato come sia interessata a raccontare diverse storie legate al franchise, di come abbia lavorato per fare in mododi creare interesse intorno ai personaggi e di come, in particolare le vicende della giovane Violet, potrebbero espandere la saga ancora di più.

“Quando ho cominciato a raccontare la storia non ho pensato a Queen Charlotte soltanto come a uno spin-off di Bridgerton, perché la serie è molto particolare. Ho anche incluso le storie di Lady Danbury e della giovane Violet. Credo che Violet sia affascinante e porta con sé una storia da raccontare”.

Le parole della sceneggiatrice aprono la porta a nuovi racconti legati alla famiglia della nobiltà inglese e non chiudono del tutto sulla possibilità di vedere una seconda stagione di Queen Charlotte: “Ci siamo interrogati in merito, ma ancora non ne abbiamo discusso per bene. Potrei vivere con Charlotte e George per sempre, ma abbiamo raccontato una storia specifica e conclusiva che penso sia un racconto completo di questo amore complicato e imperfetto. Comunque non escludo nulla, perché non si sa mai”.

In attesa di nuove informazioni riguardo eventuali nuovi show legati a Bridgerton, vi lasciamo alle parole di Adjoah Andoh sull’interpretazione di Lady Danbury in Queen Charlotte.