Queen Charlotte, lo spin off di Bridgerton guida le classifica settimanale di Netflix!

Come era altamente prevedibile anche solo dando uno sguardo ai dati d'esordio, Queen Charlotte è fermamente in prima posizione dopo una settimana dalla pubblicazione su Netflix. Lo spin off ha confermato quanto il franchise di Bridgerton sia diventata una miniera d'oro per il servizio streaming.

Dalla sua uscita la serie ha collezionato oltre 22 milioni di visualizzazioni per un totale 148,28 milioni di ore di riproduzione competendo con i più grandi prodotti della piattaforma usciti negli ultimi anni. Bridgerton continua ad essere uno dei più grandi successi di Netflix quindi sembra più che scontato vedere Queen Charlotte così in alto nelle classifiche di gradimento. Anticipando qualcosa di Queen Charlotte si era parlato di raccontare una storia d'amore rara, andando contro ogni preconcetto sociale.

Infatti, Queen Charlotte non fa altro che raccontare l'ingresso nella regalità della regina Carlotta e il suo matrimonio con Re Giorgio d'Inghilterra capace di dare il via non solo ad una grandissima storia d'amore ma anche ad una rivoluzione capace di cambiare e modernizzare l'alta società del tempo. Arrivata su Netflix dal 4 giugno la serie ha conquistato già i favori di tutti gli appassionati del mondo di Bridgerton.

Parlando di Queen Charlotte la star Corey Mylchreest ha svelato la sua ispirazione a Succession. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!