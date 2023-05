Queen Charlotte, la star Corey Mylchreest rivela la sua fonte d'ispirazione: 'Succession'

Se non avete già dato un'occhiata al trailer del prequel di Bridgerton, fatelo subito.

"C'era un posto in George in cui puoi andare che è come Jason Bateman quando fa interviste e stampa. [Lui] è così veloce e così divertente e così affascinante in un modo brillante. In un modo che mi fa pensare: "Sicuramente questo non può essere il livello in cui sei tutto il tempo" George ha sicuramente quella capacità di proteggersi e proteggendo se stesso è diventata questa cosa affascinante per ordinare abbagliare o separare o porre l'attenzione su qualcos'altro o qualcun altro", ha rivelato Corey Mylchreest in un'intervista recente riportata dalla nostra fonte, TheWrap.

Poi ha aggiunto: "C'era un pezzo di musica di 'Succession' che ascoltavo quando mettevo l'anello che George indossava, e quella sarebbe stata l'ultima cosa che ho fatto prima di iniziare la giornata. Era quasi come il cane di Pavlov. Ricordo di aver visto 'Succession', e c'è stato un momento in cui Jeremy Strong ha abbassato lo sguardo, e c'era questa musica, e ho detto 'Questo è lui. Questo è George. È stata un'accettazione e una rassegnazione a una vita che ti aspetta, e che non vuoi disperatamente, da cui stai cercando disperatamente di liberarti, ma che sai di aver provato di tutto e che accadrà".

Per concludere vi rimandiamo ad un approfondimento del legame tra l'incoronazione del nuovo re e il prequel di Bridgerton.