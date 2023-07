Queen Charlotte in trionfo: lo spin-off di Bridgerton è nella top 10 all time di Netflix

Queen Charlotte - a Bridgerton story è stata certamente tra le serie più popolari del 2023: la tenera ma burrascosa storia d'amore tra la Regina Carlotta e il Re Giorgio ha fatto sognare milioni di fan di Bridgerton. Adesso, a riconoscere il successo dello spin-off di Bridgerton ci pensa la top 10 all time di Netflix.

L'amatissima serie TV, firmata da Shonda Rimes, dopo un periodo di assenza dalla top ten di Netflix rimonta e si aggiudica un posto nelle classifica delle serie TV più viste di Netflix: secondo l'aggiornamento dei parametri di visualizzazioni, il ricalcolo ha incoronato La Regina Carlotta - una storia di Bridgerton nella top 10 all time in lingua inglese della popolare piattaforma di streaming con 80,3 milioni di visualizzazioni. Lo spin-off sulla Regina Carlotta raggiunge le due stagioni della serie madre nella classifica: infatti, la prima stagione di Bridgerton si trova al quarto posto mentre la seconda all'ottavo.

Queen Charlotte - a Bridgerton story non ha aperto solo la strada a nuovi spin-off nell'Universo creato dai romanzi di Julia Quinn, ma la visione dei sei episodi non ha fatto altro che aumentare l'attesa per la terza stagione di Bridgerton che risulta profondamente legata a Queen Charlotte dal punto di vista narrativo. Una nuova storia d'amore è in arrivo sul piccolo schermo e stavolta Lady Whistledown sarà vicina più che mai ai pettegolezzi dell'alta società londinese.