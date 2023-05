Queen Cleopatra, l'interprete risponde alle accuse di blackwashing: 'Problema loro'

Dopo le pesanti accuse di blackwashing a Queen Cleopatra lanciate dagli studiosi egiziani alla produzione Netflix, e la conseguente risposta della regista, è il turno di Adele James, ovvero l'interprete designata del personaggio storico su cui sono piovute quelle critiche. La docu-serie ha debuttato sulla piattaforma nella giornata di ieri.

In un'intervista concessa nel corso del The Wayne Ayers Podcast, James ha risposto alle affermazioni sul blackwashing, affermando che la regina Cleopatra è stata studiata a fondo e che la razza di Cleopatra è ancora un grande interrogativo tra gli esperti. James ha condannato anche il problema più in generale, affermando che il blackwashing non è un problema reale e che spesso si sente il bisogno di separare l'Egitto come Paese dal resto del continente africano.

"Beh, innanzitutto, il blackwashing non esiste, vero? Quindi c'è questa questione. Penso solo che sia davvero triste per me la misura in cui le persone vogliono - e non si tratta solo di egiziani, e non si tratta di tutti gli egiziani - ma le persone vogliono colonizzare e rimuovere... ed è semplicemente sconvolgente, trovo triste che le persone siano così disgustate da se stesse o così minacciate dalla blackness da sentire il bisogno di farlo, di separare l'Egitto dal resto del continente. Credo che sia ancora più importante raccontare questa storia nel modo in cui la stiamo raccontando, perché in realtà non lo sappiamo, è un grande punto interrogativo: era di razza mista o no? Non era nera, lo sappiamo, ma poteva essere in parte nera, assolutamente. È assolutamente possibile in base alla ricerca accademica. Quindi, se le persone non vogliono confrontarsi con questa ricerca, con questa ricerca di esperti, non è un problema mio, è un problema loro".

Il casting della James in Queen Cleopatra è stato difeso dalla regista Tina Gharavi, secondo la quale, poiché la razza di Cleopatra non è nota in modo definitivo, la James è stata scelta per ritrarre la bellezza e la forza di Cleopatra. La Gharavi ha citato la serie HBO Rome, che ritraeva Cleopatra come una "squallida e dissipata tossicodipendente", affermando che non c'è stata alcuna polemica contro quella rappresentazione, ma quando Queen Cleopatra ha scelto una donna di colore, si è scatenata un'improvvisa risposta negativa.

