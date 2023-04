Queen Cleopatra, gli studiosi egiziani accusano Netflix di blackwashing

Dopo la valanga di ,polemiche che hanno colpito la Cleopatra nera di Queen Cleopatra la docu-serie Netflix arrivano le accuse da parte degli studiosi egiziani.

Per gli esperti, Netflix ha scelto di fare blackwashing nei confronti dell'eredità di Cleopatra VII, protagonista della serie TV che racconta la lotta della regina egiziana nel tentativo di mantenere il regno, la famiglia e il suo retaggio.

La scelta degli autori di Netflix è ricaduta sull'attrice britannica Adele James ma gli studiosi non hanno mandato giù né il cast éè affermazioni altamente provocatorie all'interno del documentario come "non mi interessa cosa dice la storia, Cleopatra era nera". Gli storici egiziani affermano che Cleopatra fosse nata, nella città egiziana di Alessandria, nel 69 a.C. da discendenti europei e non neri. Gli studiosi hanno confermato che Cleopatra era greco-macedone dalla parte del padre Tolomeo XII. Le origini della madre sono attualmente sconosciute.

Ma le accuse mosse a Netflix potrebbero non essere semplici attacchi mediatici. L'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary ha presentato una denuncia al pubblico ministero della nazione per richiedere il blocco di Netflix in Egitto a causa della promozione di un "pensiero afrocentrico sviluppato su slogan e scritti volti a distorcere e cancellare l'identità egiziana". Sostiene questo pensiero anche l'egittologo Zahi Hawass che afferma che Cleopatra non era di razza mista: "Cleopatra era greca, il che significa che aveva la pelle chiara, non nera". Hawass ha indirizzato pesanti accuse a Netflix, colpevole secondo l'egittologo di "cercare di provocare confusione diffondendo fatti falsi e ingannevoli secondo cui l'origine della civiltà egizia è nera".

Le accuse si sono concretizzate in due petizioni per cancellare Queen Cleopatra da Netflix: la serie TV debutterà sulla piattaforma di streaming il 10 maggio 2023. Tuttavia ci sono opinioni contrastanti in merito alla rappresentazione della regina amante di Marcantonio.

Per l'egittologa Sally-Ann Ashton, consultata da Netflix per la serie, rappresentare la regina egiziana come esclusivamente europea non avrebbe restituito al pubblico un'immagine completa di Cleopatra: “Cleopatra regnava in Egitto molto prima dell'insediamento arabo in Nord Africa - ha detto Ashton-. Se il lato materno della sua famiglia fosse costituito da donne indigene, sarebbero state africane, e questo dovrebbe riflettersi nelle rappresentazioni contemporanee di Cleopatra".

Dopo il film cult con Elizabeth Taylor, pare che Cleopatra abbia lanciato una maledizione sui film a lei dedicati: non si hanno più notizie sul film con Gal Gadot dopo che è circolata voce che Paramount stesse perdendo il pacchetto di diritti su Cleopatra.

E voi cosa ne pensate sulle accuse di blackwashing mosse a Netflix per Queen Cleopatra?