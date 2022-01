Queen Latifah, la star di The Equalizer su Chris Noth:'La situazione è delicata'

Queen Latifah ha rotto il silenzio sulle accuse rivolte da due donne nelle scorse settimane nei confronti della sua co-star nella serie CBS, The Equalizer, Chris Noth. Latifah non aveva ancora rilasciato dichiarazioni sull'argomento e ora ha espresso il suo pensiero, dopo il licenziamento di Noth dalla serie tv.

"È ancora surreale, è una situazione così rischiosa e delicata che richiede molto rispetto. Si tratta di una cosa personale con cui dovrà fare i conti. Il personaggio di Chris è ovviamente una parte importante dello show e c'è stata una chimica incredibile, straordinaria. E la mia sensazione è che la giustizia debba prevalere a prescindere. Voglio soltanto che vengano fatte le cose giuste, capite?" ha dichiarato Latifah.



A dicembre due donne hanno accusato Chris Noth di aggressione sessuale, che avrebbero subito diversi anni fa, come scritto da The Hollywood Reporter.

In The Equalizer Chris Noth ha interpretato William Bishop, uno dei personaggi cardine della serie; successivamente l'attore è stato licenziato da The Equalizer in seguito alle accuse ricevute nelle ultime settimane.



Ma in che modo la serie affronterà la sua uscita di scena?:"Stiamo cercando di capire cosa vogliamo fare in modo creativo nello show e come affronteremo quel personaggio" ha concluso Latifah.

Le accuse a Chris Noth hanno provocato anche la dura reazione del cast femminile di And Just Like That, il revival di Sex and the City, nel quale Noth interpreta Mr. Big.