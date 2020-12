Queen Sono, Netflix cambia idea: cancellata la stagione 2 della serie africana

Nonostante il rinnovo di queen Sono per una seconda stagione, Netflix ha deciso di cancellare definitivamente la sua prima serie originale africana. I motivi, secondo quanto riportato da Channel 24, sono da attribuire alle problematiche causate dall'emergenza sanitaria.

"Abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con la seconda stagione di Queen Sono" ha dichiarato Netflix (via TV Line). "Un enorme grazie ai nostri fan in un tutto il mondo per l'amore mostrato per la nostra prima serie originale africana. Netflix è grata anche al cast e alla troupe per gli sforzi stellari che hanno impiegato per creare questo show per i nostri abbonati in tutto il mondo. Continueremo a lavorare a stretto contatto con l'industria creativa del Sudafrica per continuare a produrre altre avvincenti storie 'Made in Sudafrica'".

Questo invece il commento del creatore dello show Kagiso Lediga: "Abbiamo scritto una bellissima storia che si espandeva per il continente ma sfortunatamente non potrà essere realizzata in questi tempi difficili."

La serie vedeva Pearl Thusi nei panni di Queen Sono, giovane agente dello Special Operative Group, un'agenzia segreta che ha lo scopo di mantenere sotto controllo i conflitti dell'intera Africa e la cui esistenza è nota soltanto alle più alte cariche dello stato. Combattendo il crimine, la donna deve affrontare molteplici problemi che interessano la sua vita personale.

