Queen Sono: ufficiale la seconda stagione della serie africana Netflix

È Deadline a dare notizia che Queen Sono, la prima serie originale Netflix di produzione africana, è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione. Con protagonista Pearl Thusi, i primi episodi dello show sono disponibili sulla piattaforma streaming dallo scorso 28 febbraio.

Dorothy Ghettuba, responsabile degli originali Netflix sviluppati nel continente, ha commentato così il rinnovo: "La prima stagione di Queen Sono ha firmato l'inizio del nostro viaggio per introdurre al mondo le entusiasmanti storia create in Africa. Si è trattata si una rappresentazione senza precedenti per una forte protagonista di coloro nella televisione africana."

Ambientato principalmente in Sudafrica, lo show racconte le vicende di Queen Sono (Pearl Thusi), giovane agente dello Special Operative Group, un'agenzia segreta che ha lo scopo di mantenere sotto controllo i conflitti dell'intera Africa e la cui esistenza è nota soltanto alle più alte cariche dello stato. Combattendo il crimine la donna dovrà affrontare inoltre i molteplici problemi che interessano la sua vita personale.



La data di uscita di Queen Sono 2 non è ancora stata rivelata.

