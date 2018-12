Queer as Folk: in arrivo il reboot della celebre serie tv

Variety riferisce che il network Bravo sta lavorando al reboot di Queer as Folk, celebre serie tv prodotta da Showtime e andata in onda dal 2000 al 2005.

Il creatore della serie britannica originale, Russell T. Davies (A Very English Scandal), tornerà in qualità di produttore esecutivo della nuova versione della show.

Il reboot di Queer as Folk presenterà un'ambientazione e dei personaggi completamente nuovi rispetto alla serie originale. Il progetto è descritto come una versione moderna della serie britannica originale, incentrata su un gruppo di amici che a seguito ad una terribile tragedia trovano sostegno nella comunità gay locale.

La serie originale di Queer as Folk è stata pubblicata nel Regno Uniti per 10 episodi, che andarono in onda fra il 1999 e il 2000: nella prima versione della storia i protagonisti Aidan Gillen, Charlie Hunnam e Craig Kelly interpretavano i protagonisti e la vicenda era ambientata a Manchester.

La versione americana è stata rifatta nel 2000 ed è andata in onda su Showtime per cinque stagioni, fino al 2005. Nel cast figuravano Gale Harold, Randy Harrison, Hal Sparks, Peter Paige e Scott Lowell. Stephen Dunn scriverà e produrrà esecutivi per la serie, insieme al produttore esecutivo della serie originale Nicola Shindler di Red Productions. Lee Eisenberg sarà produttore esecutivo di Quantity Entertainment, con Emily Brecht in qualità di produttrice esecutiva. Digital Rights Group produrrà il progetto per la Universal Cable Productions.