Quentin Tarantino annuncia Bounty Law, una serie western con Leonardo Di Caprio!

A pochi giorni dall'esordio nelle sale americane di C'Era Una Volta a Hollywood, il regista Quentin Tarantino ha annunciato la serie tv Bounty Law, ispirata ad un programma creato proprio per il mondo del suo nono film.

In C'Era Una Volta a Hollywood, il programma tv Bounty Law è una serie western con protagonista l'attore Rick Dalton (interpretato da Leonardo DiCaprio), a sua volta interprete di Jack Cahill, il personaggio protagonista dello show.

"Mentre giravamo C'Era Una Volta a Hollywood volevo lavorare a due cose", ha rivelato Tarantino parlando con Deadline. "Scrivere un'opera teatrale, e scrivere una serie televisiva. Ho fatto entrambe le cose."

Il regista di Pulp Fiction ha continuato:

"Inizialmente l'ho fatto come una specie di gioco, per entrare ancora di più nella testa del personaggio di Leo. Ma poi ho iniziato ad appassionarmi all'idea di scrivere di Jake Cahill, che è il personaggio che Rick Dalton, ovvero Leo, interpreta in C'Era Una Volta a Hollywood. Mi sono innamorato di quel formato di serie tv, di quelle sceneggiature per episodi da trenta minuti ciascuno. L'idea era quella di scrivere qualcosa come quelle serie degli anni '50, nelle quali c'era tantissima storia ma tutta stipata in pochi minuti."

L'autore ha rivelato anche lo stato dei lavori, aggiungendo che vorrebbe che Leonardo Di Caprio tornasse nella parte:

"Ho scritto cinque diversi episodi per un possibile spettacolo western in bianco e nero intitolato Bounty Law. Se Leo vorrà farlo, sarebbe fantastico. Ho anche uno schema per altri tre episodi. Quindi probabilmente scriverò circa altri tre episodi e poi lo farò. Dirigerò ogni episodio, un totale di otto. Otto episodi da mezz'ora. Non mi dispiacerebbe farlo per Netflix ma sarò franco, lo girerò su pellicola. Showtime, HBO, Netflix, FX. Chiunque voglia farlo con me, è benvenuto, ma sarà girato in pellicola. Mi piace da morire l'idea di aver costruito questa nuova mitologia per Bounty Law e Jake Cahill".

Insomma, l'annunciato ritiro di Quentin Tarantino potrebbe essere stato aggirato: tra le altre cose, infatti, il regista di Pulp Fiction ha ufficializzato i lavori su un adattamento di Django/Zorro, basato sull'omonima serie a fumetti che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio sequel di Django Unchained, nonché l'arrivo delle versioni estese di Django Unchained e The Hateful Eight.

Vi ricordiamo che C'Era Una Volta a Hollywood arriverà in Italia dal prossimo 19 settembre. Noi lo abbiamo visto in anteprima al Festival di Cannes, quindi se volete recuperate la nostra recensione di C'Era Una Volta a Hollywood, categoricamente senza spoiler.