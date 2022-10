Quentin Tarantino consiglia: le 5 serie TV preferite del regista di Pulp Fiction

Quentin Tarantino non è solo un enorme conoscitore di cinema: il regista di Pulp Fiction e C'era una Volta a Hollywood ha infatti nel corso degli anni divorato anche un bel po' di TV, com'è possibile intuire da svariate citazioni presenti nei suoi lavori. Ma quali sono, dunque, gli show preferiti del buon Quentin?

Il primo a saltarci in mente, anche per anzianità, è Gunsmoke: serie TV andata in onda tra il 1955 e il 1975, racconta le vicende dello sceriffo Matt Dillon, impegnato a mantenere l'ordine nella difficile Dodge City. Una citazione allo show è presente in The Hateful Eight: il nome del personaggio di Samuel L. Jackson è infatti Marquis Warren, riferimento al creatore di Gunsmoke, Charles Marquis Warren.

Nel mondo di Tarantino c'è ovviamente spazio anche per l'animazione: pensiamo ad esempio a Speed Racer, serie animata tratta dall'omonimo manga e conosciuta in Italia come Superauto Mach 5, poi trasposta dalle sorelle Wachowski in un film sceneggiato da J.J. Abrams e pesantemente criticato dallo stesso Tarantino ("La serie aveva colto lo spirito del fumetto, J.J. Abrams l'ha distrutto").

Sappiamo bene, inoltre, la passione del regista di Kill Bill per le arti marziali: tra le sue serie preferite troviamo non a caso Kung Fu, andata in onda tra il '72 e il '75 e con protagonista proprio quel David Carradine che avremmo rivisto anni dopo nel film con Uma Thurman. La serie viene inoltre citata esplicitamente anche in Pulp Fiction da Vincent Vega.

Chiudiamo avvicinandoci ai giorni nostri: in maniera forse insospettabile, Tarantino è infatti un grande fan di How I Met Your Mother ("È a mani basse il mio show preferito, lo seguo dal primo episodio" rivelò il regista a MTV), ma anche de La Regina degli Scacchi, descritto dal regista come un vero e proprio film lungo 7 ore. E voi, condividete i gusti di Tarantino in fatto di serie TV? Fatecelo sapere nei commenti! Televisione a parte, comunque, scopriamo insieme quali sono i libri preferiti di Quentin Tarantino.