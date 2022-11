Quentin Tarantino lavora ad una serie tv per il 2023! 'Dirigerò tutti gli 8 episodi'

Quentin Tarantino ha annunciato di aver finito di scrivere la sceneggiatura di una miniserie da otto episodi che probabilmente dirigerà lui stesso. Una notizia che ha spiazzato tutti, soprattutto perché soltanto i produttori e l'agente del regista erano a conoscenza di questo nuovo lavoro del regista di Pulp Fiction e Le iene.

"Vuoterò il sacco in questo momento. Non dirò nulla di cosa si tratta o altro. Ma ho scritto uno show tv. Ho scritto otto episodi di una miniserie. Ho bisogno di darle una lucidata ma potrebbe essere ciò inizierò a creare l'anno prossimo" ha confessato Tarantino.



Non ci sono ulteriori informazioni, come ha specificato Tarantino nella dichiarazione, e presumibilmente nel 2023 verranno diffuse maggiori notizie su questo nuovo progetto a sorpresa del regista.

Il cineasta di Knoxville nel corso degli anni ha rilasciato diverse dichiarazioni sul futuro della sua carriera e nonostante molte dichiarazioni criptiche sul possibile ritiro dalle scene per dedicarsi alla scrittura.



Nel corso dell'anno è uscito nelle librerie l'ultima opera letteraria di Quentin Tarantino, Cinema Speculation, che il regista ha presentato in in diverse occasioni nel corso dei mesi.



Dal punto di vista cinematografico, Quentin Tarantino ha fornito pessime notizie ai propri fan sul decimo lungometraggio tanto atteso, dopo l'uscita nelle sale di C'era una volta a... Hollywood nel 2019, ambientato nella Hollywood degli anni '60, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.