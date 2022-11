Quentin Tarantino: il suo prossimo progetto sarà una serie in streaming da 8 episodi!

Mentre sono già passati tre anni dall'arrivo nelle sale di C'era una volta a Hollywood, siamo tutti in attesa del decimo e (a quanto pare) ultimo film della carriera di Quentin Tarantino, che ha da sempre espresso l'intenzione di realizzare solamente dieci film. Tuttavia, pare che il suo prossimo progetto non sarà un lungometraggio ma una serie TV.

Durante il tour promozionale del suo nuovo libro "Cinema Speculation" a New York, mentre discuteva con Elvis Mitchell, il cui documentario Am I Black Enough For You? è stato presentato in anteprima su Netflix quest'anno, Quentin Tarantino non solo ha rivelato di avere già in mente quale sarà il suo prossimo film, il decimo e ultimo della sua carriera, ma anche una serie limitata che lo vedrà compiere il salto sul piccolo schermo. La serie in questione dovrebbe fare il suo esordio nella prima parte del 2023 e stando alle voci, pare dovrebbe approdare su una piattaforma streaming.

Tarantino non è nuovo allo streaming, dato che ha recentemente collaborato con Netflix per distribuire il film del 2015 The Hateful Eight diviso in episodi. Per quanto riguarda le sue incursioni sul piccolo schermo, il regista è stato precedentemente accreditato per gli episodi di From Dusk Till Dawn: The Series basati sul film cult da lui scritto e diretto da Robert Rodriguez. Ha anche scritto e diretto due episodi di CSI: Crime Scene Investigation nel 2005 e ha supervisionato un episodio di E.R. nel 1995, oltre ad aver interpretato un personaggio in un doppio episodio di Alias.

Inoltre, Tarantino ha rivelato che il suo decimo e ultimo film, di cui si parla da tempo, si trova al momento in una zona grigia, e il regista ha posto la seguente domanda al pubblico durante la presentazione del libro: "Che cos'è il cinema se non in una sala cinematografica?". Tarantino ha poi affermato che per un film una finestra di 30 giorni nelle sale prima dell'eventuale debutto in streaming "diminuirebbe le possibilità di suoi ritorni" alla forma del lungometraggio, da cui il passaggio alla TV. Tuttavia, Tarantino ha anche lasciato intendere che un suo eventuale film in streaming non conterebbe davvero come suo ultimo film.

Tarantino aveva annunciato nel 2020 di volersi ritirare da regista e di voler chiudere la carriera cinematografica con il film numero 10. Il regista aveva anche ventilato l'ipotesi di un film "a prova di bomba", con idee che andavano da Kill Bill 3 a uno spaghetti western e persino a un film horror.

Nel corso della presentazione, invece, Tarantino ha fatto notare che il suo ultimo film sarà del tutto originale, dicendo che per un periodo aveva pensato di adattare il romanzo noir Stick di Elmore Leonard in un film, ma che non sarà il suo "magnum opus". Inoltre, un'opera completamente nuova per il decimo film di Tarantino sembra escludere definitivamente possa trattarsi del tanto vociferato Kill Bill 3.

Nei giorni scorsi, Tarantino ha indicato il suo miglior film e ha anche spiegato perché non ha mai diretto film Marvel o DC.