Quentin Tarantino regista di Justified: City Primeval? Parla Timothy Olyphant

Justified: City Primeval è la serie sequel di Justified targata FX e Timothy Olyphant ha ripreso il ruolo di Raylan Givens. Il co-showrunner nonché co-regista della serie Michael Dinner non ha chiuso la porta ad altre storie da sviluppare in futuro e un nome di spicco per la regia circola ormai da tempo associato alla serie.

Si tratta di Quentin Tarantino, in precedenza molto vicino a dirigere lo show. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi in futuro. Al podcast Happy Confused, Olyphant si è espresso in questi termini sull'argomento.



"L'ha quasi diretto. Stavamo bevendo margarita... Stava chiedendo qualcosa su un attore che era in Justified e io ho detto 'È divertente parlarne perché ci stiamo preparando a farne questa reincarnazione...' e lui ha risposto 'Posso dirigerlo?'. E io 'Non credo sarà un problema. Potrei mettere una buona parola'. Così ha letto le sceneggiature. Ho detto 'Non puoi dirigere il primo... Michael Dinner ha dei diritti su questo' così ho detto 'Forse vuoi leggerli'. Quindi li ha letti e ha detto 'Voglio fare il quarto... posso leggerne altri?'. Ho detto 'Ok', e ha detto 'Voglio fare il settimo'. Eravamo tutti molto emozionati. E poi sua moglie era incinta del loro secondo figlio e basta. E disse 'Mi dispiace, non posso lasciare Israele quando mia moglie sta per avere un figlio per venire a dirigere il tuo show' e così tristemente... È stato difficile discutere, è un buon segno per lui e per i figli... Sta prendendo sul serio la paternità". La certezza al momento è che sono previste nuove stagioni di Justified: City Primeval.



Ispirata al romanzo di Elmore Leonard, City Primeval: High Noon in Detroit, Justified: City Primeval conduce gli spettatori ad otto anni di distanza da quando Raylan Givens lasciò il Kentucky per Miami. Ora Givens sta cercando di crescere un adolescente e lottare con un mondo che cambia. Tuttavia, in Florida incontra Clement Mansell, con il quale condivide un certo passato. La serie inizierà le riprese questa settimana, a Chicago. Nel cast anche Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook e Vondie Curtis Hall.

Ma siete sicuri di sapere come si pronuncia Timothy Olyphant?