Quest'anno ABC non lancerà nessun nuovo prodotto legato al Marvel Cinematic Universe

Quantomeno sulle piattaforme di streaming come, i serial prodotti dasono sempre più popolari, mentre i prodotti che passano per la TV tradizionale devono attraversare una frontiera piuttosto turbolenta... È il caso degli show di, che in occasione del TCA ha rivelato che nel 2018 non lancerà nuove serie Marvel.

Dopo l’insuccesso televisivo di Marvel's Inhumans, che per il momento non è stata ancora cancellata, la rete continuerà ad ospitare il solo Agents of S.H.I.E.L.D. sul proprio network. Intervistato dai colleghi di Deadline, queste sono state le parole di Channing Dungey, presidente di ABC Entertainment, sull’argomento: “Durante questa stagione abbiamo sviluppato un paio di cose che non crediamo andranno avanti, pertanto staremo molto attenti alle nostre prossime mosse.”



Come i fan del Marvel Cinematic Universe di certo sapranno, sono già molti gli show che purtroppo, per un motivo o per un altro, non hanno incontrato le magiche lucette verdi. Lo spin-off incentrato su Barbara Morse/Mockingbird (Adrianne Palicki) e Lance Hunter (Nick Blood) è stato cestinato, come pure il progetto super-segreto dello scrittore John Ridley. Come se non bastasse, nessuno dei più recenti film Marvel ha incorporato elementi correlati alle varie serie televisive in corso, pertanto è alquanto difficile stabilire che fine farà il brand Marvel di casa ABC.



Mentre la stessa ABC, dopo le prime due fortunate stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., ha cominciato a inciampare, Netflix è riuscita addirittura a ritagliarsi una fetta ormai vasta del Marvel Universe, che nel 2017 ha portato alla formazione dei Defenders. Sempre lo scorso anno, Hulu ha invece lanciato Runaways, che si è subito rivelata un successo straordinario. Possibile dunque che i contenuti Marvel siano più indicati alle piattaforme di streaming che alla TV tradizionale? Non a caso, anche The Gifted di FX, sin dal suo esordio, ha registrato ascolti sempre più sconfortanti...