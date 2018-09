Queste Oscure Materie, la BBC rinnova la serie per una seconda stagione prima del debutto

È oggi Deadline a riportare in esclusiva che la BBC ha rinnovato ufficialmente per una seconda stagione l'attesissima Queste Oscure Materie, adattamento televisivo dell'omonima saga di romanzi fantasy scritti da Philip Pullman e diretto per il piccolo schermo dall'ottimo Tom Hooper (Il Discorso del Re, Les Misarables).

Come scrive infatti il sito americano, la New Line e la Bad Wolf hanno deciso di giocare in anticipo, dimostrando grande fiducia nei nomi coinvolti nella serie e procedendo al rinnovo per una seconda stagione di otto episodi. La riprese della prima stagione, nel frattempo, sono cominciata a fino luglio a Cardiff, presso i Wolf Studios Wales, ed è a oggi considerata una delle serie britanniche più costose della storia.



La storia narrata nei romanzi segue due bambini, Lyra e Will, mentre viaggiano attraverso universi paralleli nel bel mezzo di una guerra celeste. Il mondo creato da Pullman è ricco e complesso, popolato da streghe, demoni e orsi corazzati. La serie ha catturato l'immaginazione dei lettori di tutte le età. La prima stagione di Queste Oscure Materie sarà composta da otto episodi, di cui i primi due avranno la regia di Tom Hooper.



Queste Oscure Matere vede nel cast James McAvoy, Dafne Keen, Lin-Manuel Miranda e Clarke Peters, per un debutto prevista sulla BBC nel 2019, sebbene non sia ancora stata specificata una data per la premiere.