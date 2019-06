Tutta questione di percezioni nei nuovi, disturbanti promo di Legion 3

Dopo aver ammirato Harry Lloyd nei panni di Charles Xavier nell'ultimo promo dell'attesissima Legion 3, ultima stagione della stupefacente serie creata da Noah Hawley per FX, ecco che in queste ore l'emittente ha diffuso online altri due nuovi promo dei nuovi episodi, rivelando altri filmati disturbanti.

Come abbiamo avuto modo di capire nel corso della serie, l'intento narrativo di Hawley si è dimostrato quello di analizzare e approfondire i processi cognitivi e psicologici della mente umana, ovviamente sfruttando brillantemente la tematica supereroistica. Nella prima stagione ci ha raccontato la distorsione della realtà, nella seconda - tirando sempre le fila concettuali di quella precedente - la psicosi e il potere dell'idea e in quest'ultima, a quanto pare, il grande scrittore si dedicherà alla percezione, o almeno così sembrerebbe guardando uno dei due nuovi promo.



Su di uno sfondo giallo, colore rilassante e foriero di felicità nel suo significato, vediamo David Haller (Dan Stevens) invitarci a seguirlo in un viaggio alla scoperta "delle percezioni". Sembra proprio il sostituto metatestuale e metacinematografico delle descrizioni delle psicosi nelle stagioni precedenti, e dunque filo conduttore tematico della stagione.



Legion 3 vede nel cast anche Rachel Keller, Aubrey Plaza, Navid Negahban e Jemaine Clement è atteso su FX il prossimo 24 giugno.