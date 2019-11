Quibi, in arrivo una docu-serie Marvel vs. DC da parte dei Fratelli Russo

Sarà finalmente Marvel vs. DC sul (piccolo) schermo, ma sotto forma di una docu-serie. I Fratelli Russo continuano a lavorare con i supereroi per una produzione targata Quibi.

Si chiamerà Slugfest e sarà ispirata al libro di Reed Tucker Slugfest: Inside the Epic, 50-Year Battle between Marvel and DC.



La serie sarà incentrata sulla crescita di questi racconti disegnati come una nuova forma d'arte prettamente Americana, e seguirà lo sviluppo delle due compagnie che andranno avanti con il diventare non solo le più importanti realtà editoriali nel campo, ma anche due giocatrici di serie A nella Hollywood League.



In particolare verrano esplorate stoeie e meno conosciute relative sia alla Marvel che alla DC, e non mancheranno le interviste con i fumettisti e i creatori dei più celebri supereroi. Tra tutte, ci sarà anche una retrospettiva su quella che fu la stretta di mano tra Superman e Spider-Man nel primo crossover ufficiale tra i due marchi negli anni '70.



Joe e Anthony Russo saranno produttori esecutivi dello show mediante la loro società di produzione, AGBO, mentre i registi saranno Don Argott e Sheena M. Joyce.



I Fratelli Russo non sono né i primi (né sicuramente saranno gli ultimi) talenti di un certo calibro che la piattaforma di Katzenberg ha assoldato: ricordiamo, tra le altre, anche la serie horror di Steven Spielberg, la comedy con Dave Franco dei Fratelly Farrelly, e lo sci-fi con protagonista Don Cheadle.



Il lancio di Quibi, almeno in America, è previst per il 6 aprile 2020.