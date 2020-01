Quibi ordina la serie Florida Man, dai creatori di Blue Mountain State

Quibi ha dato ordine d'iniziare ufficialmente la produzione di una serie tv, dal titolo provvisorio di Florida Man, comedy creata dagli autori di Blue Mountain State e prodotta da Ace Entertainment. Scritta da Drew Hancock e Chris Romano, la serie antologica racconterà della nascita di alcune storie veramente folli.

Che si tratti di 'un uomo della Florida accusato di aggressione con un'arma mortale per aver lanciato un alligatore attraverso il finestrino di Wendy' o di 'un uomo della Florida con il tatuaggio 'Non rianimare' crea un dilemma etico per il personale ospedaliero', si tratta di storie che possono accadere soltanto in Florida.



Chris Romano è conosciuto principalmente per essere il creatore e la star di Blue Mountain State per Spike TV e del film spin-off Blue Mountain State: The Rise of Thadland.

Ha iniziato la carriera lavorando a South Park e al Sarah Silverman Show, e tra i suoi titoli ricordiamo How I Met Your Mother e Big Time in Hollywood, FL.

Ace Entertainment è una delle case di produzione più note e importanti in ambito televisivo e si occuperà della lavorazione dello show.

Nel 2019, Quibi ha ordinato la serie Come farsi lasciare in 10 giorni. Tra gli altri progetti in cantiere, Zac Efron ha lavorato alla serie Killing Zac Efron. Nei prossimi mesi verranno annunciati altri progetti che riguardano Quibi e gli show tv che vedremo prossimamente.