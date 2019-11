Quibi svilupperà Unmatched, una comedy distopica sulle app per appuntamenti

Quanto vi è difficile immaginare un fututro in cui per trovare l'anima gemella basterà una semplice applicazione? Beh, non è molto lontano... Almeno su Quibi.

Scrittore e con un programma di Stand-Up Comedy su Comedy Central, Allen Williams Strickland svilupperà una serie comedy intitolata Unmatched per la piattaforma streaming ideata da Jeffrey Katzenberg e Meg Whitman.

Nello show, ambientato in un futuro distopico, la compagnia più potente al mondo ha creato un'applicazione in grado di abbinare una persona alla sua anima gemella. Ma il nucleo di Unmatched sarà composto da quattro coinquilini che, invece di prestarsi ai metodi dell'applicazioni e preparsi alla vita coniugale, sceglieranno vivere alla giornata, all'insegna del sesso e del divertimento.

"Questo show è la mia lettera distopica alla non-monogamia, all'anticapitalismo e, cosa più importante, il sesso" ha dichiarato Williams.

Williams sarà produttore esecutivo (oltre che creatore) della serie assieme a Scott Aukerman e David Jargowsky, mentre Bing! Bang! si occuperà della produzione generale.

Quibi debutterà in America il 6 aprile 2020, e nel suo catalogo potremo trovare, tra le tante annunciate, anche la serie The Now di Peter e Bobby Farrelly, con protagonista Dave Franco, la musical comedy con Darren Criss, Royalties, e la docu-serie dei Fratelli Russo sulla rivalità Marvel vs. DC.