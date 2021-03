Quicksilver vs Flash, chi è il velocista più veloce tra i due eroi?

Flash è l'uomo più veloce al mondo nell'universo DC. Quicksilver è uno degli speedster più importanti dell'Universo Marvel. Di loro due, chi è il più veloce? Con un po' di esplorazione nel passato dei fumetti e un po' di matematica, si può trovare una risposta decentemente soddisfacente.

Prima di tutto va considerato che la fonte della super velocità di Flash e di Quicksilver proviene da due luoghi molto diversi. Pietro è nato con i suoi poteri, a causa del suo gene X sbloccato come mutante. Ha sempre avuto i suoi poteri grazie alla genetica, mentre Flash ha ottenuto i suoi poteri quando è stato colpito da un fulmine, garantendogli l'accesso alla Speed Force, un campo di energia che gli dà il suo potere che è responsabile del movimento del tempo e dello spazio in avanti e indietro.

Secondo le statistiche ufficiali trovate nei fumetti e pubblicate in libri come The Marvel Encyclopedia, si ritiene che Quicksilver fosse in grado di correre fino a 281.64 Chilometri all'ora. Tuttavia, dopo aver preso l'Isotopo E dall'essere conosciuto come l'Alto Evoluzionario, la velocità di Quicksilver è aumentata drasticamente fino a raggiungere la velocità ipersonica, in altre parole velocità maggiori della velocità del suono, ovvero Mach 5 o superiore. La sua velocità massima è stata registrata intorno al Mach 10, anche se alcuni nell'Universo Marvel credono che non abbia ancora raggiunto i limiti della sua velocità massima.

Mentre le velocità ipersoniche non sono niente male, la velocità di Flash supera assolutamente quella di Quicksilver e anche di molto. Flash va così veloce che può attraversare gli oggetti solidi e può anche creare abbastanza attrito e slancio da poter lanciare fulmini contro i suoi nemici o addirittura andare indietro nel tempo. La sua più impressionante dimostrazione di velocità si è verificata nelle pagine di JLA #89 del 1997. In quel numero Flash era Wally West quando ci fu un'esplosione nucleare che stava per decimare Chonjin, nella Corea del Nord. Flash è riuscito a salvare tutte le 532.000 persone appena prima che l'esplosione li colpisse, tutte in un solo microsecondo spostandole a circa 56 chilometri di distanza.

Questa è una velocità folle che può essere calcolata grazie alla matematica. Considerando che Flash può trasportare da 1 a 2 persone in un unico viaggio, coprirebbe circa 112 chilometri per portare le persone dal punto A dell'esplosione al punto B che la zona di salvataggio. Ciò significa che ha percorso questa strada circa 354.667 volte che equivale a 39954684 chilometri con 1,5 persone di media per ogni viaggio. Tutto questo in un microsecondo, quindi significa che stava viaggiando alla velocità di 39954684 / 0.00000000001 chilometri al secondo. Se si divide il risultato per la velocità della luce, si arriva al risultato di Dividendolo per la velocità della luce (186.000) si arriva a 20921474731507 chilometri orari, ovvero circa 13 trilioni di volte superiore alla velocità della luce.

Questa velocità lo rende così veloce che è impossibile paragonare Flash con qualsiasi altro supereroe esistente nei fumetti e nel cinema. Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, ecco a voi quando potrebbe finire la serie.