Quincy Fouse racconta le sfide (ma anche i vantaggi) del recitare in Legacies 2

Lo spin-off dello spin-off (yep, non è un errore) di The Vampire Diries, Legacies, ha presentato delle nuove sfide, così come delle inedite opportunità, nel suo secondo anno di vita. L'attore Quincy Fouse, interprete di MG nella serie, ne parla a Digital Spy.

Nella prima parte della seconda stagione di Legacies, i ricordi di ognuno relativi a Hope (Danielle Rose Russell) erano stati cancellati. Nonostante ora sia tornato tutto alla "normalità", per gli attori dello show girare con questa consapevolezza è stata sicuramente una sfida, come spiega Quincy Fouse (Milton 'MG' Greasley).

"È davvero difficile per un attore, quando sai che questa persona molto potente che frequentava la tua stessa scuola non è più lì. Devi pensare: ti muovi in un certo modo, perché sai che questa persona è lì. Ma ora che non c'è più, tutti a scuola devono assumersi qualche responsabilità in più nell'affrontare l'esistenza e la presenza di Malivore" afferma Fouse "Quindi è stato sicuramente qualcosa da analizzare con cura. Cosa pensa il mio personaggio ora che Hope non è mai esistita? Bisogna fare degli aggiustamenti qui e lì".

Il giovane attore continua poi identificando la maggiore differenza nel girare la prima e la seconda stagione di Legacies: "Nella prima stagione, abbiamo avuto l'introduzione dei personaggi, ed è stata stabilita la parte di Hope e quella dei Gemelli in tutto ciò. E come i nuovi personaggi erano effettivamente coinvolti con la scuola. Nella seconda, siccome abbiamo già stabilito le basi per ogni personaggio, possiamo arrivare a mostrare dei punti più succosi della trama, e cose così, e ne stiamo avendo la prova con alcune dinamiche tra i personaggi, in particolare tra MG e Caleb".

E conclude "Con MG ho poteto vivere più momenti. È ancora la stessa persona, ma ha avuto più opportunità di esprimere se stesso e quello che prova".

Tra gli altri avvenimenti, nella seconda stagione di Legacies abbiamo visto anche il debutto di Alexis Denisof e il ritorno di Riley Volkel, mentre sia Ian somerhalder che Paul Wesley escludono un ritorno dei loro personaggi nella serie.