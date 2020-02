Nella quinta puntata di Star Trek: Picard una morte ha sconvolto tutti

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della quinta puntata di Star Trek: Picard, i fan sono rimasti sorpresi a causa di un evento che riguarda uno storico personaggio dell'universo creato da Gene Roddenberry.

Nell'episodio intitolato "Stardust City Rag" abbiamo potuto assistere ad una breve alleanza tra l'equipaggio sotto il comando di Jean-Luc e Sette di Nove, interpretata da Jeri Ryan, per compiere una missione estremamente pericolosa. Il gruppo infatti ha dovuto infiltrarsi su Freecloud, per liberare Bruce Maddox, prigioniero Bjayzi. La missione ha successo e Bruce si trova al sicuro sulla nave di Picard.

Almeno questo era quello che pensavano tutti quanti, fino a quando non si è scoperto che Agnes Jurati è un membro del gruppo Romulano anti tecnologico Zhat Vash, che sfrutta il momento in cui si trova insieme a Bruce per farsi rivelare dove si trovi Soji Asha, prima di avvelenarlo mortalmente. Per chi non lo conoscesse, il personaggio di Bruce Maddox aveva fatto il suo debutto in "Star Trek: The Next Generation", diventando nel tempo un grande amico di Data, tanto da rivelargli dove si trovava sua figlia.

In attesa della prossima puntata, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video il prossimo 27 febbraio, vi segnaliamo questa scena inedita tra due protagonisti di Star Trek: Picard.