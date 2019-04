Non sarà contento il regista Guillermo Del Toro, che la preferisce a Breaking Bad, ma a quanto pare è ufficiale: la quinta stagione di Better Call Saul non arriverà prima del 2020.

A confermarlo Sarah Barnett, presidente di AMC Network durante un'intervista esclusiva con il magazine Vulture: la dirigente ha spiegato che la decisione è scaturita dai bisogni artistici dei talenti coinvolti, e non dalla rete televisiva, che preferisce concedere alla produzione tutto il tempo necessario per sfornare un prodotto di qualità piuttosto che affrettare le cose e rischiare di rovinarle.

Per quanto queste dichiarazioni possano suonare deludenti per i fan, una lunga pausa tra le due stagioni è probabilmente la cosa migliore per la serie: Vince Gilligan è rinomato per la sua pianificazione meticolosa e le sue narrazioni avvincenti e drammatiche, ed AMC con la decisione di lasciargli il giusto tempo e il giusto spazio di manovra si sta dimostrando ancora una volta una rete lungimirante, interessata sì al guadagno (com'è giusto che sia) ma senza metterlo davanti alla qualità.

Considerato il livello divino delle prime quattro stagioni di Better Call Saul, sarebbe un vero peccato se la quinta (presumibilmente l'ultima) non riuscisse a rispettare le aspettative. Nell'intervista, la Barnett ha specificato che la serie si sta avvicinando alla conclusione del proprio arco narrativo, e si è detta sicura sul fatto che tutti gli spettatori preferirebbe aspettare e vedere Saul andarsene col botto, piuttosto che avere subito un prodotto inferiore alle precedenti stagioni.

Vi ricordiamo che il franchise si espanderà anche con un film-sequel di Breaking Bad, che arriverà direttamente su Netflix nel corso dei prossimi mesi.