La quinta stagione di Better Call Saul ha finalmente una data d'uscita!

C'è stato (e c'è ancora, in verità) lo spazio di un'attesa estenuante a separare la quarta e la quinta e prossima stagione di Better Call Saul, con AMC che ha mantenuto per più di un anno il riserbo sui tempi di rilascio di quest'ultima tornata di episodi. Finalmente, però, s'intravede una luce in fondo al tunnel.

Tramite l'account Facebook ufficiale dello show con protagonista Bob Odenkirk, infatti, AMC ha annunciato che il primo episodio della quinta stagione di Better Call Saul verrà trasmesso dal network americano il prossimo 23 febbraio.

L'annuncio è stato dato tramite un brevissimo video che ci mostra le spalle di un individuo ammanettato che in mano regge il biglietto da visita del neonato studio dell'avvocato Saul Goodman, pronto ad intervenire per risolvere i casi più disperati proprio come l'abbiamo visto più volte agire nel corso di Breaking Bad.

Sì, perché la prossima stagione di Better Call Saul vedrà finalmente Saul Goodman prendere il sopravvento su quanto di buono ancora c'era nell'anima di Jimmy McGill: il finale della scorsa stagione era stato abbastanza esplicito su questo, così come il volto atterrito della povera Kim dopo aver ascoltato la spiegazione del suo compagno su ciò che davvero provava durante l'udienza per riottenere la licenza da avvocato.

Bob Odenkirk, qualche tempo fa, aveva definito questa quinta stagione dello show come fo*********e eccezionale; l'attore stesso, inoltre, aveva espresso il desiderio di vedere un cameo di Walter White nei prossimi episodi: presto scopriremo se sarà stato accontentato.