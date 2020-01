La quinta stagione di Better Call Saul si mostra nel nuovo teaser ufficiale

Il cammino che porta a questa quinta stagione di Better Call Saul è stato lungo e travagliato: Vince Gilligan è un perfezionista e, piuttosto che rilasciare un prodotto imperfetto, ha preferito chiedere ai fan del mondo di Breaking Bad un po' di pazienza in più. L'attesa, però, sta finalmente per giungere al termine.

Manca ormai meno di un mese all'esordio della quinta stagione di Better Call Saul su AMC (e, quasi in contemporanea, su Netflix) e la curiosità comincia ad essere davvero insopportabile. Fortunatamente la produzione è consapevole dell'impazienza dei fan, e ha deciso di addolcire l'attesa (o di esasperarla?) con un nuovo teaser trailer ufficiale.

Il teaser, postato su Instagram dall'account ufficiale dello show e da quello del protagonista Bob Odenkirk, è una veloce sequenza di immagini che ci mostrano il nuovo mondo dell'ormai fu Jimmy McGill, la cui trasformazione nello spietato Saul Goodman visto in Breaking Bad sembrerebbe ormai essere completa. Nel trailer vediamo anche Kim, che sembra essere ben poco entusiasta della nuova vita del suo compagno, e il nostro amatissimo Mike Ehrmantraut.

Proprio con una presumibilmente spiacevole conversazione tra Saul e Kim si apriva invece l'ultimo trailer ufficiale di Better Call Saul. Febbraio, comunque, è sempre più vicino: riuscirete a sopportare l'attesa?