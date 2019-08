La quinta stagione di Fear the Walking Dead torna con un episodio in found footage

A meno di un mese dalla messa in onda dello scorso episodio, Fear The Walking Dead è pronta a tornare su AMC per i restati otto episodi della quinta stagione.

La pausa di metà stagione è stata infatti più breve del solito e i fan dello spin-off di The Walking Dead potranno tornare a seguire le gesta del gruppo di sopravvissuti a partire da questa notte, quando debutterà negli Stati Uniti.

La mid-season premiere è intitolato "Channel 4", ecco la sinossi ufficiale: "Il gruppo, viaggiando in convoglio, raddoppia i suoi sforzi per salvare i sopravvissuti. Impegnadosi a incoraggiare altri sopravvissuti a uscire allo scoperto, Al, Luciana e Charlie documentano la pericolosa missione di Morgan e la gang nel tentativo di aiutare un sopravvissuto solitario."

L'episodio sarà il primo della storia della serie ad essere girato in stile found footage: la storia sarà raccontata nella sua interezza in formato documentario come se lo spettatore stesse guardando una delle riprese della camera di Althea.

Tra le new entry della seconda parte di stagione troveremo Holly Curran in un ruolo che non è ancora stato rivelato, mentre nel cast principale torneranno Karen David, Jenna Elfman, Garret Dillahunt, Daryl Mitchell, Alexa Nicenson, Mo Collins e Maggie Grace. Fear the Walking Dead è già stata rinnovata per una sesta stagione.