In attesa della quinta stagione di Lucifer, arriva in DVD la quarta

Dal mese di maggio la quarta stagione di Lucifer sarà disponibile anche in formato home video. Più precisamente, dall'11 maggio Warner Bros Home Entertainment rilascerà la versione digitale, e il giorno successivo quella in DVD. La stagione 4 è la prima prodotta da Netflix dopo la cancellazione della serie da parte di Fox.

Warner Archive, come è già accaduto per le stagioni precedenti di Lucifer, pubblicherà anche la versione su Blu-ray.

Composta da dieci episodi, la quarta avrebbe dovuto essere la prima delle due stagioni programmate dal colosso dello streaming. Sembrava scontato che la quinta fosse la stagione finale di Lucifer, ma negli ultimi giorni sembra sempre più vicina l'ufficialità della sesta stagione.

Nella quarta stagione, dopo lo scioglimento del cliffhanger che concludeva la serie precedente, abbiamo visto Lucifer (Tom Ellis) ricongiungersi con la sua partner e socia nella lotta al crimine Chloe Decker (Lauren German), detective della polizia di Los Angeles, che scoprirà per la prima volta la sua vera natura.

Recentemente abbiamo visto Tom Ellis anche nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, in un cameo apprezzato al punto che Marc Bernardin (che conduce con Kevin Smith Fatman Bayond) ha lanciato l'idea di una miniserie con Lucifer e John Constantine (Matt Ryan). Ryan in particolare era sembrato possibilista, e chissà che la cosa prima o poi non vada in porto davvero.

