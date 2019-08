La quinta stagione di Peaky Blinders firma il miglior esordio della serie nel Regno Unito

Mentre in Italia dovremo attendere fino a ottobre Peaky Blinders è tornata in onda nel Regno Unito con una quinta stagione già da record, secondo quanto riportato da Deadline.

L'atteso ritorno della serie con Cillian Murphy, infatti, con una media 3.7 milioni e un picco di 4 milioni di spettatori ha vinto ampiamente lo slot della serata per BBC One ottenendo uno share di 22.8 e firmando il miglior debutto dell'intero show.

Composta in tutto da sei episodi, la quinta stagione di Peaky Blinders è stata spostata da BBC Two alla domenica sera di BBC One dopo che la quarta stagione è stata onorata con il BAFTA per la migliore serie drammatica. In totale la quarta stagione ha firmato una solida media di 3,3 milioni di spettatori.

Prendendo in considerazione il solo esordio, però, la media di 3,7 milioni di spettatori ottenuta dal primo episodio della quinta stagione ha superato di gran lunga il debutto delle stagioni precedenti (2.4 milioni, 1.7 milioni, 2 milioni, e 2.3 milioni)

La serie creata da Steven Knight, pronto ad adattare per la televisione anche SAS: Rogue Heroes, sarà distribuita nel resto del mondo da Netflix il prossimo 4 ottobre, Italia compresa. BBC One non ha ancora ordinato ufficialmente la sesta stagione di Peaky Blinder ma con questi numeri e Knight già al lavoro sulla sceneggiatura è solamente una questione di tempo.