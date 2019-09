La quinta stagione di Peaky Blinders si mostra con un nuovo trailer ufficiale

A poche settimane dal ritorno della serie, Netflix ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale per l'attesa quinta stagione di Peaky Blinders che mostra un nuovo sguardo al ritorno di Tommy Shelby (Cillian Murphy). Potete vedere il filmato all'interno della notizia.

"Mentre gli Shelby affrontano il crollo della borse del 1929, Tommy deve confrontarsi con delle nuove minacce verso il suo potere da parte dei membri più giovani della famiglia e dei rivali fascisti" si legge nella sinossi ufficiale che accompagna il trailer.

Nel cast ritroveremo alcuni volti noti delle scorse stagioni come Helen McCrory, Paul Anderson e Sophie Rundle, mentre tra le new entry segnaliamo Brian Gleeson (Phantom Thread), Kate Dickie (The Witch), Cosmo Jarvis (Lady Macbeth), Emmett J. Scanlan (Guardiani della Galassia) e Neil Maskell (Kill List).

Peaky Blinders tornerà su Netflix a partire dal prossimo 4 ottobre. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

La premiere della quinta stagione è già andata in onda nel Regno Unito, dove ha registrato il miglior esordio dell'intera serie con una media di 3,7 milioni di spettatori. BBC One non ha ancora dato il via libera per la sesta stagione ma visti i numeri - e con il creatore Steven Knight già al lavoro sulla sceneggiatura - sembra solo una questione di tempo.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla storia della FA Cup rubata dai veri Peaky Blinders.