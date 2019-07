Nella quinta stagione Supergirl avrà un nuovo costume (senza gonna)

Quest’autunno Supergirl si presenterà con un nuovo look in vista della quinta stagione: la protagonista della serie CW Melissa Benoist ha postato una foto su Instagram in cui la “sua” Kara Danvers indossa una tuta con pantaloni, rinunciando all’iconico gonnellino.

I colori rimangono i classici blu per la tuta e rosso per mantello e stivali, con l’aggiunta di una cintura dorata più stilizzata. Secondo Melissa Benoist l’idea del passaggio a un costume diverso era in discussione fin dalla prima stagione. “Adoro il vecchio costume, penso sia molto da Kara e non ho mai voluto cambiarlo” ha detto l’attrice a Entertainment Weekly. “L’ho sempre pensato finché, recentemente, mi sono detta: bisogna cambiare qualcosa.”

Gli showrunner della serie, Jessica Queller e Robert Rovner, hanno spiegato che, dopo averci pensato un po’, il momento giusto per studiare il nuovo look fosse tra una stagione e l’altra. “Molti di noi pensavano che fosse il momento di dare a Supergirl dei pantaloni e non più una gonna corta, sentivamo che sarebbe stata una mossa potente, e anche Melissa ne è entusiasta.”

Per la protagonista, il nuovo costume è anche un modo per mostrare la crescita e lo sviluppo del suo personaggio. “Penso che Kara sia più adulta. Voglio solo che ci sia un arco molto chiaro per il suo sviluppo: si è evoluta come donna, ha trovato la sua femminilità e la sua maturità. È un percorso alla scoperta di sé.”

Nella quinta stagione di Supergirl Melissa Benoist farà anche il suo debutto alla regia. In attesa dei nuovi episodi, rileggi la recensione della quarta stagione.