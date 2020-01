La quinta stagione di The Crown sarà l'ultima, con Imelda Staunton regina

La serie Netflix The Crown si concluderà con la quinta stagione, nonostante il progetto iniziale del creatore Peter Morgan ne prevedesse anche una sesta. Lo ha annunciato poco fa Netflix con un tweet, comunicando anche la scelta di Imelda Staunton per il ruolo della regina Elisabetta nella stagione finale.

"Ora che abbiamo iniziato a lavorare sulle storie per la stagione 5, mi è diventato chiaro che questo è il momento e il posto perfetto per fermarsi" ha dichiarato Peter Morgan.

Sullo stesso post di Netflix è riportato anche un commento di Imelda Staunton. "Ho adorato guardare The Crown fin dall'inizio. Per un'attrice è una gioia vedere come sia Claire Foy sia Olivia Colman abbiano portato qualcosa di speciale e di unico alla sceneggiatura di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi a un team creativo così eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione."

Londinese, classe 1956, Imelda Staunton ha debuttato al cinema nel 1991 con Antonia e Jane. Ha lavorato con registi come Kenneth Branagh (Molto rumore per nulla), John Madden (Shakespeare in love), Ang Lee (Motel Woodstock) e Mike Leigh (Another Year). Più recentemente è apparsa in alcuni episodi della saga di Harry Potter, in Downton Abbey e in Maleficent - Signora del male.

Nella prossima stagione di The Crown, la quarta, entrerà in scena anche la principessa Diana interpretata da Emma Corrin, mentre alcuni suggestivi rumor vorrebbero anche Harry e Meghan nel futuro di The Crown.