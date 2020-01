Nella quinta stagione di The Magicians ci sarà un episodio incentrato su Eliot

Nella prossima stagione di The Magicians assisteremo alla reazione dei personaggi ai precedenti eventi drammatici. Molto spazio sarà dedicato al personaggio di Eliot Waugh, come confermato dalle parole del suo interprete Hale Appleman.

Il debutto della quinta stagione di The Magicians si fa sempre più vicino e gli appassionati dell'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo fantasy dello scrittore statunitense Lev Grossman, potranno finalmente osservare da vicino le conseguenze del tragico sacrificio di cui si è reso protagonista Quentin Coldwater (Jason Ralph).

A fornire ulteriori dettagli sullo show, ci ha pensato Appleman, che ha definito il sesto episodio della prossima stagione come 'essenzialmente un film di Eliot', facendo riferimento anche alla scomparsa di Quentin. Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva al portale TV Guide:

"La specifica scrittura che racconta quello che lui sta attraversando, momento per momento, rappresenta molto di più di quanto abbia avuto mai avuto prima" l'attore ha poi continuato parlando del lavoro che la showrunner Sera Gamble ha svolto per il suo personaggio "si stava muovendo tra le pieghe del mio cervello, per mettere una lente d'ingrandimento su determinati pensieri che effettivamente ho avuto a proposito di Eliot".

La quinta stagione di The Magicians sarà disponibile negli Stati Uniti domani 15 gennaio all'interno della programmazione del network Syfy, mentre in italia per adesso risulta ancora inedita.