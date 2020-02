Nel quiz Jeopardy! c'è una domanda a tema The Mandalorian... e Giancarlo Esposito risponde

The Mandalorian è ormai una serie entrata di prepotenza nella cultura popolare. Mentre i fan americani attendono l'arrivo di Baby Yoda in Galaxy Edge anche il quiz americano per eccellenza cita la serie in un quesito.

E Giancarlo Esposito risponde, o meglio... twitta. Lo scopo del gioco è indovinare a cosa ci si stia riferendo e la didascalia recita: "In questa serie Disney+, che ha debuttato nel 2019, ci sono i Jawas, il droide cacciatore di taglie IG-11 e Giancarlo Esposito nei panni di Moff Gideon. "

L'attore non ha perso tempo e ha voluto scattare una foto della domanda per poi condividerla su Twitter, dichiarando: "Sono abbastanza sicuro di saperla, questa".

A quanto pare, se nella serie Esposito interpreta uno spietato villain che dà la caccia al tenero Baby Yoda, inimicandosi tutto il fandom di Star Wars, nella vita reale è invece molto più simpatico. Non è la prima volta, infatti, che si presta allo scherzo sui social, rendendo contenti i suoi followers: il tweet di Esposito sul chicco di uva a forma di mandaloriano aveva divertito molto i fan della serie.

Sebbene il personaggio di Moff Gideon sia stato introdotto soltanto nella parte finale della prima stagione, è comunque riuscito a lasciare una grande impronta nella serie, e non vediamo l'ora di scoprire come verrà rappresentato in futuro.