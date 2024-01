La rabbia di Sarah Snook: 'Rimproverata da un produttore per aver mangiato una torta'

Prima di ricevere gli applausi del mondo intero per la sua Shiv Roy in Succession, Sarah Snooke ha dovuto sopportare un bel po' di atteggiamenti tutt'altro che gradevoli da parte di alcuni esponenti dell'industria cinematografica: a parlarne, senza nascondere la sua rabbia, è stata proprio l'attrice candidata ai Golden Globes 2024.

Nel corso di un'intervista rilasciata al Times, Snook ha ricordato prima di tutto la spiacevole esperienza del casting per un film di cui non ha voluto svelare il titolo: "Il direttore del casting mi disse che loro non mi volevano davvero perché non ero nessuno, ma il regista e lo sceneggiatore pensavano fossi quella giusta per il ruolo. Quindi tutto ciò che faremo sarà cambiarti del tutto per renderti appetibile sul mercato: ti sbiancheremo i denti, scuriremo i capelli, ti affiancheremo un personal trainer per farti perdere peso" ha ricordato l'attrice.

L'episodio clou fu però il rimprovero per aver mangiato un pezzo di torta: fu a quel punto che un produttore le diede addosso davanti a tutti i presenti fino all'intervento di un costume designer, che la spinse a mangiare il dolce senza porsi troppi problemi. "Tutto ciò mentre io morivo dentro" ha concluso Snook. Le recenti soddisfazioni saranno abbastanza per ripagare tutto ciò? Qui, intanto, trovate la nostra recensione della quarta stagione di Succession.