Rabbit Hole, la serie avrà una Stagione 2? Parla il protagonista Kiefer Sutherland

Lo scorso marzo su Paramount+ ha debuttato Rabbit Hole, la nuova serie action-thriller con protagonista Kiefer Sutherland, che ricorda vagamente il più grande successo televisivo dell'attore, ovvero 24 in cui interpretava il personaggio di Jack Bauer. Recentemente intervistato, Sutherland ha parlato delle chance di rinnovo del suo nuovo show.

Ovviamente, la serie thriller ha certamente catturato l'attenzione dei fan di lunga data di 24 nel corso degli otto episodi che hanno composto la prima stagione, e questi si stanno ora chiedendo se una seconda stagione sia in programma. Anche Sutherland si chiede la stessa cosa, a quanto pare.

Dato che i numeri dello streaming non sono spesso resi pubblici come gli indici di ascolto delle reti televisive tradizionali, è difficile dire se Rabbit Hole stia ottenendo risultati sufficienti per essere rinnovato o se si concluderà dopo una sola stagione, come recentemente accaduto a Lockwood & Co su Netflix.

Sutherland ha recentemente parlato con TV Insider del futuro di Rabbit Hole, affermando di aver amato lavorare alla serie e di sperare che ci possano essere altre stagioni in futuro. "Ho assolutamente adorato lavorare alla serie, e amo assolutamente John e Glenn e il loro modo di lavorare, e amo assolutamente tutto il cast", ha detto Sutherland. "Era un gruppo straordinario di persone e ci siamo divertiti moltissimo a lavorare, e sì, spero di poterlo fare di nuovo".

Sutherland ha poi spiegato che non ha idea di quale sia l'orientamento della Paramount+ e di quali siano le effettive possibilità che Rabbit Hole venga rinnovato.

"È così strano ora, perché ho fatto dieci stagioni di 24, tre stagioni di Designated Survivor, due stagioni di Touch, e questi erano tutti show di network tradizionali - Designated Survivor fino all'ultimo anno, poi è passato a Netflix", ha detto Sutherland. "Con i network, c'era un rapporto che si sviluppava abbastanza rapidamente e sapevi come stavano andando le cose. Si aveva la sensazione che si sarebbe andati da una parte o dall'altra, e si sapeva quasi subito, quando stavi ancora finendo la stagione, cosa sarebbe successo".

"Con i servizi di streaming - con Paramount+ e la mia esperienza con Netflix, e credo sia anche l'opinione di tutti gli altri, perché l'ho sentito dire anche da altri attori e scrittori - c'è una specie di muro tra il gruppo che crea lo show e le persone che lo programmano, e non so perché, ma Nielsen non pubblica gli ascolti di questi show in particolare", ha continuato l'attore. "E quindi si fanno un sacco di conteggi e di calcoli che avvengono senza che tu sia coinvolto. È tutto diverso. Quindi è molto strano non avere un'idea della loro posizione sullo show".

Attualmente, Rabbit Hole non è ancora disponibile in Italia.