Rabbit Hole: nel trailer della serie Kiefer Sutherland è pronto a salvare il mondo

Kiefer Sutherland è di nuovo chiamato a salvare il mondo nell’intenso trailer della nuova serie di spionaggio Rabbit Hole prodotta da CBS e distribuita da Paramount+ e programmata per uscire il 26 marzo 2023 negli USA e il giorno dopo in Italia e nel resto del mondo.

La star di 24 è tornata con un nuovo thriller, Rabbit Hole, pronto a debuttare a fine marzo 2023: John Weir, il personaggio interpretato da Sutherland lavora nello spionaggio industriale fino a quando non viene incastrato per omicidio e si ritrova a dover combattere contro un’organizzazione dall’incredibile arsenale tecnologico capace di controllare il mondo.

La sua battaglia personale diventerà anche necessaria a salvare la democrazia in una storia fatta di tecnologia pervasiva e complotti a cascata in un thriller che si rifà, nel titolo così come nel poster di presentazione, alla celebre tana del coniglio di Alice.

Nel nuovo trailer, che potete trovare in calce all’articolo, possiamo vedere Weir che, in un crescendo di azione adrenalinica, si ritrova incastrato in una missione sempre più pericolosa e dalle implicazioni sempre più profonde e fatte di sconvolgenti intrighi politici.

Nella serie, la cui prima stagione sarà composta da otto episodi, possiamo trovare di fianco a Sutherland, tra gli altri, Charles Dance (che abbiamo visto in Game of Thrones) e Rob Yang (The Resident).

Non vediamo l’ora di scoprire come si metteranno le cose e di vedere di nuovo in azione l’attore canadese che in un’intervista dell’inizio del 2022 si era detto disponibile a tornare nei panni di Jack Bauer per una nuova versione di 24.