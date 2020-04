La raccolta firme contro Barbara D'Urso ha superato 400mila adesioni

A pochi giorni dal lancio della petizione contro Barbara D'Urso, la petizione su Change.org è diventata virale ed ha ampiamente superato il primo obiettivo dei promotori, che erano intenzionati a raccogliere 300mila firme. Il riscontro è stato talmente elevato che il traguardo è stato aggiornato.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, hanno firmato 405.670 persone sulla pagina dedicata, ed il ritmo di crescita è talmente elevato che già nel giro di pochi giorni potrebbe sfondare quota mezzo milione. Per farvi n'idea dell'andamento, basta consultare la notizia pubblicata nella giornata di ieri qua, quando la raccolta firme era stata sottoscritta da 300mila utenti.

Ricordiamo ancora una volta le motivazioni che hanno spinto i promotori a dare il via alla petizione. Alla base di tutto c'è l'Eterno Riposo recitato da Barbara D'Urso insieme a Matteo Salvini durante la puntata di Live - Non è la D'Urso di domenica sera, definito "uno strumento di propaganda" per il leader della Lega.

La petizione, indirizzata a Fedele Confalonieri ed i vertici Mediaset, chiede la cancellazione del programma, "dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico".

Dal Biscione però non sono arrivate reazioni a riguardo.