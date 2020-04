Coronavirus: raccolta fondi su YouTube con il cast di Young Sheldon e Desperate Housewives

Per una situazione "disperata" servono gli uomini, o meglio, le donne giuste e chi meglio dell'esilarante cast di Desperate Housewives per combattere il CoronaVirus? Le protagoniste dello show si riuniranno per raccogliere fondi da donare per far fronte all'emergenza sanitaria. Con loro anche gli attori di Young Sheldon

A riportare la notizia dell'inusuale raccolta fondi è Deadline, che annuncia un calendario denso di appuntamenti per il format YouTube Stars in the House, programma che, ideato dall'associazione artistica The Actor Found, mira a raccogliere fondi per l'intera categoria di professionisti del mondo dello spettacolo.

Agli scorsi appuntamenti sono stati ospiti i cast di Taxi, This Is Us, Frasier e The Unbreakable Kimmy Smith, cui presto si unirà Daniel Radliffe per un eepisodio speciale. Di seguito le date dei prossimi speciali, che potrete seguire (e rivedere) comodamente sul Tubo.

Il 7 aprile è stata la volta del cast di Barry, con Henry Winkler, D’Arcy Carden, Stephen Root e Anthony Carrigan.

Oggi, 8 aprile, saranno ospiti Iain Armitage, Zoe Perry, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord e Lance Barber, volti noti di Young Sheldon, spin-off del più celebre The Big Bang Theory.

Il 10 aprile arriveranno i protagonisti di Jessie: Debby Ryan, Peyton List, Skai Jackson, Karan Brar e Kevin Chamberlin.

Infine, per chiudere la Pasqua in bellezza, il 12 aprile ci sarà una reunion del cast di Desperate Housewives: Marcia Cross, Vanessa Williams, Brenda Strong, Dana Delaney e Eva Longoria, saranno tutte lì per beneficenza, contrariamente a Felicity Huffman che a causa di alcuni conflitti avuti con le attrici non ci sarà.

Tutti gli ospiti saranno in collegamento web dalle loro case e con interviste e curiosità intratterranno il loro affezionato pubblico.