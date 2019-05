Rachel Skarsten interpreterà l'antagonista di Ruby Rose nella serie di Batwoman

Rachel Skarsen torna alla DC nel pilot della serie tv di Batwoman, nei panni di Alice, combattente altamente preparata e inarrestabile, antagonista di Kate Kane interpretata da Ruby Rose.

La serie live-action Batwoman andrà in onda nell'autunno 2019 di domenica e la produzione è iniziata i primi di maggio. Nel pilot della serie l'attrice Rachel Skarsten, che abbiamo visto in Reign, Lost Girl, Bird of Prey e non solo, interpreterà la leader di una Wonderland gang che cerca di fermare Kate Kane (interpretata da Ruby Rose), ed è quindi pronta a far sentire gli abitanti della città di Gotham tutt'altro che al sicuro. Approfittando dell'assenza del vigilante della città, l'affascinante e folle Alice diventa sempre di più un problema.

Il personaggio interpretato da Rachel Skarsten in Batwoman è una combattente che vive per le strade di Gotham, gay dichiarata, altamente addestrata e capace di ammaliare chiunque. "A metà tra sana e completamente pazza" ha confermato la stessa attrice. In una video-intervista in cui la Skarsten descrive il suo personaggio nella serie, racconta anche un momento particolarmente divertente: una sorta di combattimento con Rose, una combattente dilettante che deve lottare contro una criminale di primo livello come Alice.

Nel cast della serie Batwoman sono presenti anche Dougray Scott (Hemlock Grove) che interpreta il padre di Kate Kane, Jacob; Meagan Tandy (Teen Wolf) come diplomata all'accademia militare, Sophie Moore; Camrus Johnson (Marvel's Luke Cage) nel ruolo del figlio di Luke e Nicole Kang (You) nei panni della sorellastra di Kate, Mary Hamilton. Questa novità per il personaggio di Alice nel pilot di Batwoman segna finalmente un ritorno per Rachel Skarsen alla DC e alla Warner. Bros Television.