Racher, Lee Childs sul protagonista: 'Dovevamo dare al personaggio ciò che merita'

Amazon Prime Video ha deciso di dar vita al reboot di Jack Reacher, i famosi film con protagonista Tom Cruise, che secondo molti non sarebbe stato adatto per il ruolo dell'ex detective della Polizia Militare.

Nei libri infatti, questo personaggio viene descritto come super muscoloso (tra i 100 e 115 kg di peso) e alto oltre 1.95 metri. Jack Reacher è noto per essere assai imponente fisicamente, e in un libro viene descritto come "estremamente alto, estremamente largo, con braccia lunghe e gambe lunghe" e con "mani grandi come piatti da cucina". Non importa quanto bene Tom Cruise abbia interpretato il ruolo, l'attore alto meno di 1.70 m, non sarebbe stato adatto per questa parte agli occhi di moltissimi fan.

La nuova serie Amazon Reacher, cerca di rimediare a questo errore di casting, scegliendo come protagonista Alan Ritchson. Parlando con Metro.co.uk, Lee Childs, che è anche produttore esecutivo dello show, ha detto a tal proposito:

"Ci sono state critiche da parte dei fan dei libri perché si erano costruiti un'immagine molto chiara di come sarebbe dovuto essere questo personaggio. Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e non solo per accontentare i lettori ma anche per dare al personaggio ciò che merita. Abbiamo bisogno solo di un grande divertimento".

Childs ha poi aggiunto: "Penso che in questo caso le dimensioni siano importanti, soprattutto per alcune parti della narrazione. Reacher deve spaventare le persone e puoi farlo molto più facilmente con uno sguardo quando se un animale enorme piuttosto che a un attore di dimensioni normali".

Voi cosa ne pensate?