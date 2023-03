Raegan Revord di Young Sheldon sulla scena in auto: 'Girata poco dopo un incidente'

La quindicenne Raegan Revord (interprete della giovane Missy Cooper) sembrava molto rilassata mentre era al volante della Ford F-250 nell'ultimo episodio di Young Sheldon, ma l'attrice ci tiene a ribadire il contrario: era nervosa come non mai.

In un post su Instagram, infatti, Revord ha rivelato che la puntata in questione è stata girata poche ore dopo che lei e sua madre hanno avuto un incidente d'auto. "L'episodio di stasera è stato incredibilmente difficile da girare, almeno per me" ha scritto nella descrizione. "Sulla strada per andare a lavoro, io e mia madre siamo state travolte da un autista che guidava in uno stato evidentemente alterato. L'aspetto ironico di tutto ciò è come mi ritrovassi a sedere in un'automobile per tutta la durata dell'episodio, ma, sai com'è: 'Devi tornare in pista'. Ma questo non vuol dire che sia stato facile. Ho avuto attacchi di panico e disturbi da stress post-traumatico per settimane e settimane dopo l'incidente, perciò se sono riusciti a superarli è stato soltanto grazie al cast e alla troupe, davvero amorevoli e di supporto. Hanno fatto il check-in con me lungo la strada, e non mi hanno mai fatto credere che finire le riprese fosse la priorità; al contrario, il mio benessere veniva prima di tutto."

Ha infine concluso: "Detto questo, spero che la puntata di stasera vi piaccia". E un'empatia così spiccata non va certo a scapito della qualità dello show, ovviamente: basti pensare all'elogio di Mark Hamill allo spin-off Young Sheldon.

Auguriamo all'attrice di ritrovare uno splendido stato psicofisico. Tornando alla serie TV di cui fa parte, invece, ecco un approfondimento di Young Sheldon e QUEL disastro di Missy, con particolare riferimento al suo destino in The Big Bang Theory.