Raffaella Carrà, in arrivo un documentario sulla star: lo produrrà Fremantle

Con la scomparsa di Raffaella Carrà, la scorsa estate, si è chiusa un'epoca della storia della tv italiana. L'iconica attrice, cantante, showgirl e conduttrice è entrata nella storia della cultura pop, non solo nel nostro paese. Non sorprende più di tanto, quindi, l'idea di dedicare alla sua figura un documentario.

Nella giornata di martedì Fremantle si è aggiudicata i diritti per la produzione del documentario su Raffaella Carrà. Le cifre dell'accordo non sono state comunicate, e non è chiaro al momento se si tratta di un prodotto destinato alla televisione o al cinema.

In Italia, Raffaella Carrà è diventata famosa negli anni '70 come co-conduttrice di Canzonissima, varietà in cui si esibiva nei suoi celebri balli e cantando le sue canzoni originali. Fece scalpore il suo ombelico, mostrato per la prima volta nella storia della tv italiana, provocando anche le ire del Vaticano e rendendo la star un simbolo di emancipazione femminile.

Anche i testi delle sue canzoni, del resto, dietro il ritmo sfrenato e la melodia orecchiabile celano messaggi per l'epoca rivoluzionari, soprattutto nel contesto della tv generalista. Basti pensare a A Far l'amore comincia tu, del 1976, che divenne una hit internazionale.

Il progetto del documentario su Raffaella Carrà, ancora senza titolo, è guidato da Andrea Scrosati, CEO di Fremantle per l'Europa continentale, con la partecipazione di Gabriele Immirzi per l'Italia, Nathalie García per la Spagna, e di Alessandro De Rita e Mandy Chang, responsabili del settore documentari rispettivamente per l'Italia e a livello globale.

