Raffaella Carrà, le parole di Barbara D'Urso fanno infuriare i fan

La morte di Raffaella Carrà ha lasciato senza parole l'Italia tutta. Nessuno poteva immaginare che l'iconico caschetto biondo della nostra tv stesse affrontando una dura battaglia contro la malattia che ha debilitato per sempre il suo esile corpo.

Tra i molti vip che le hanno rivolto un ultimo saluto c'è stata anche Barbara D'Urso e le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio sul web. La conduttrice che ha subito una sonora bocciatura da Mediaset ha condiviso prima un post su Instagram in memoria della Carrà: "È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell'energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io gli artisti non muoiono mai".

Successivamente però, mentre la Rai ha deciso di mandare in replica la prima puntata di Carramba che sorpresa, la D'Urso ha scritto: "Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa".

Queste parole hanno fatto infuriare i fan della Carrà che, hanno sottolineato come la cifra stilistica dell'icona del Tuca Tuca sia stata totalmente diversa da quella della conduttrice di Canale 5. Addirittura alcuni utenti di Twitter hanno paragonato queste affermazioni ad una bestemmia, come potete vedere nel post in calce alla notizia.