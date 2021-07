Raffaella Carrà, il ricordo di Lorella Cuccarini fa sbottare Heather Parisi

Nemmeno morte di Raffaella Carrà è riuscita a limitare lo scontro che ormai dura da anni tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi e, proprio un post del giudice di Amici ha riacceso le polemiche tra le due.

Come molte altri Vip, anche Lorella Cuccarini ha voluto condividere un ricordo della Carrà e ha così scritto sui social: "Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella". Queste parole hanno suscitato molte critiche, soprattutto quelle della storica rivale Heather Parisi che ha recuperato dal dimenticatoio delle vecchie affermazioni risalenti al 2004.

La Cuccarini all'epoca doveva essere uno dei giudici del talent Forte forte forte, condotto proprio dalla Raffaella Carrà ma all'ultimo momento fu fatta fuori. Nel corso della conferenza stampa del programma, la madrina del Tuca Tuca disse: "Nel tempo e nel corso delle riunioni è cambiato lo stile della giuria del talent show. Ho sbagliato a non chiamare personalmente Lorella e spiegarle direttamente cosa fosse successo; comunicazione che è invece avvenuta subito tra la produzione ed il suo agente. Mi dispiace profondamente di non aver fatto questo gesto, anche se ero presa da mille cose avrei dovuto farlo e per questo le chiedo scusa in ritardo".

Ma queste parole non riuscirono a placare l'ira della Cuccarini che rispose con: "Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un'amara delusione. Ho amato il personaggio nella mia infanzia. Il personaggio, appunto, non la persona che non conoscevo affatto. In 30 anni non l’avevo mai incontrata. Ne starò lontana anche per i prossimi trenta".

Proprio queste affermazioni sono state ripescate dalla Parisi per inchiodare il giudice di Amici.